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В Волковысском районе нетрезвый мужчина до смерти избил сожительницу

16 мая 2019 13:03
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Новости Беларуси. 14 мая в деревне Озериско Волковысского района нетрезвый мужчина до смерти избил сожительницу.  

По сведениям УВД Гродненского облисполкома, правоохранителям сообщили об обнаружении в доме тела 62-летней местной жительницы. Вскрытие показало, что смерть наступила в результате закрытой ЧМТ, перелома костей носа, кровоизлияния и ушиба головного мозга.  

Вскоре был установлен подозреваемый, им оказался 47-летний сожитель женщины. Во вторник мужчина был пьян, у него возник конфликт с сожительницей. Сперва спор был словесным, но затем гражданин пустил в ход кулаки, нанеся женщине 5 ударов в лицо.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть». Отмечается, что у мужчины уже были проблемы с законом.  

Весной 2019 года в Витебске произошла ссора между проживавшими совместно мужчиной и женщиной. 

В ходе конфликта гражданка получила смертельные травмы – подробнее здесь.  

# Убийство # происшествия

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