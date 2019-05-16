В Волковысском районе нетрезвый мужчина до смерти избил сожительницу

Новости Беларуси. 14 мая в деревне Озериско Волковысского района нетрезвый мужчина до смерти избил сожительницу.

По сведениям УВД Гродненского облисполкома, правоохранителям сообщили об обнаружении в доме тела 62-летней местной жительницы. Вскрытие показало, что смерть наступила в результате закрытой ЧМТ, перелома костей носа, кровоизлияния и ушиба головного мозга.

Вскоре был установлен подозреваемый, им оказался 47-летний сожитель женщины. Во вторник мужчина был пьян, у него возник конфликт с сожительницей. Сперва спор был словесным, но затем гражданин пустил в ход кулаки, нанеся женщине 5 ударов в лицо.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть». Отмечается, что у мужчины уже были проблемы с законом.

Весной 2019 года в Витебске произошла ссора между проживавшими совместно мужчиной и женщиной.