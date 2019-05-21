В Минске школьник забрался на вагон и получил удар током

Новости Беларуси. 20 мая около девяти вечера в Минске восьмиклассник залез на вагон и получил удар током.
По сведениям Минского ГУМЧС, о случившемся спасателям сообщил дежурный по станции Минск-Сортировочный ТРУП «Минское отделение Белорусской железной дороги».
Выяснилось, что 14-летний подросток забрался на крышу грузового вагона для перевозки массовых сыпучих грузов и получил удар током. К токоведущим элементам на вагоне школьник не прикасался.
Несовершеннолетний с диагнозом «термический ожог электрической дугой 1-4 степени (50% тела), закрытый перелом левой лучевой кости, закрытый перелом шейки бедра слева, закрытая ЧМТ средней степени тяжести, ожоговый шок» госпитализирован.
Мальчик находится в сознании, состояние пациента тяжёлое.
Весной 2018 года молодой минчанин отдыхал в компании друзей и захотел забраться на вагон.
Пламенем электрической дуги парня сбросило на землю – подробнее здесь.