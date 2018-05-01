Прямой эфир

В Могилёве горел трансформатор. Были отключены восемь линий электропередач

01 мая 2018 12:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером 30 апреля спасателям сообщили о загорании трансформатора на территории подстанции Могилёв-220 РУП «Могилёвэнерго» (ул. 30 лет Победы).  

В Могилёве горел трансформатор. Были отключены восемь линий электропередач -1

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, пожаром повреждило трансформатор ТФЗМ-110 кВ. Были отключены 8 линий электропередач 10 кВ и 39 трансформаторных подстанций в Могилёве.  

В Могилёве горел трансформатор. Были отключены восемь линий электропередач -4

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Никто не пострадал. Проводились ремонтные работы, в 22:18 подача электричества потребителям была восстановлена.  

В Могилёве горел трансформатор. Были отключены восемь линий электропередач -7

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Выясняется причина возгорания.  

Весной 2018 года в Минске произошёл пожар на складе. 

Горел строительный мусор – подробности здесь.  

# происшествия # Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
В Гомеле инспектор ГАИ погиб во время преследования мотоциклиста-нарушителя
01 мая 2018 08:35

В Гомеле инспектор ГАИ погиб во время преследования мотоциклиста-нарушителя

Транспортный коллапс на границе с Прибалтикой. Выезда ожидают почти 2000 фур
30 апреля 2018 17:23

Транспортный коллапс на границе с Прибалтикой. Выезда ожидают почти 2000 фур

На пожаре в Витебске погибли два человека
30 апреля 2018 14:38

На пожаре в Витебске погибли два человека