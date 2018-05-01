В Могилёве горел трансформатор. Были отключены восемь линий электропередач

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Новости Беларуси. Вечером 30 апреля спасателям сообщили о загорании трансформатора на территории подстанции Могилёв-220 РУП «Могилёвэнерго» (ул. 30 лет Победы).

Фото: Могилёвское ОУМЧС

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, пожаром повреждило трансформатор ТФЗМ-110 кВ. Были отключены 8 линий электропередач 10 кВ и 39 трансформаторных подстанций в Могилёве.

Фото: Могилёвское ОУМЧС

Никто не пострадал. Проводились ремонтные работы, в 22:18 подача электричества потребителям была восстановлена.

Фото: Могилёвское ОУМЧС