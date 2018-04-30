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Транспортный коллапс на границе с Прибалтикой. Выезда ожидают почти 2000 фур

30 апреля 2018 17:23
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Новости Беларуси. Напряженной остается ситуация на границе с прибалтийскими государствами,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Транспортный коллапс на границе с Прибалтикой. Выезда ожидают почти 2000 фур-1

Выезда в Литву и Латвию ожидают уже почти 2000 грузовиков. Самая сложная обстановка сложилась в «Каменном логе». Там очередь из 590 фур. Некоторые водители стоят больше трёх суток.

Ситуацию прокомментировали в таможенном комитете Беларуси (подробнее здесь).

Транспортный коллапс на границе с Прибалтикой. Выезда ожидают почти 2000 фур-4

# происшествия # Граница # Фотофакт

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