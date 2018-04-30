Транспортный коллапс на границе с Прибалтикой. Выезда ожидают почти 2000 фур

Новости Беларуси. Напряженной остается ситуация на границе с прибалтийскими государствами,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выезда в Литву и Латвию ожидают уже почти 2000 грузовиков. Самая сложная обстановка сложилась в «Каменном логе». Там очередь из 590 фур. Некоторые водители стоят больше трёх суток.

Ситуацию прокомментировали в таможенном комитете Беларуси (подробнее здесь).