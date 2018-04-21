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В Минске произошёл пожар на складе: пострадавших нет

21 апреля 2018 08:38
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Новости Беларуси. 21 апреля в Минске около девяти утра произошло загорание на складе, который располагается на территории Опытно-механического завода.  

В Минске произошёл пожар на складе: пострадавших нет-1

Фото: vk.com/inter.minsk  

Как сообщает официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий, в 9:26 пожар был локализован, а в 9:32 – ликвидирован. Никто не пострадал.  

В Минске произошёл пожар на складе: пострадавших нет-4

Фото: vk.com/cpbelarus  

Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Отмечается, что в помещении, где произошло возгорание, не было имущества, там находился строительный мусор.  

Весной 2018 года в Ганцевичах горел цех хлебозавода. 

Огонь уничтожил часть транспортёрной ленты – здесь подробности.  

# происшествия # Пожар # Виталий Новицкий

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