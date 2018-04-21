В Минске произошёл пожар на складе: пострадавших нет

Новости Беларуси. 21 апреля в Минске около девяти утра произошло загорание на складе, который располагается на территории Опытно-механического завода.

Фото: vk.com/inter.minsk

Как сообщает официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий, в 9:26 пожар был локализован, а в 9:32 – ликвидирован. Никто не пострадал.

Фото: vk.com/cpbelarus