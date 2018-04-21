В Минске произошёл пожар на складе: пострадавших нет

Новости Беларуси. 21 апреля в Минске около девяти утра произошло загорание на складе, который располагается на территории Опытно-механического завода.
Новости Беларуси. 21 апреля в Минске около девяти утра произошло загорание на складе, который располагается на территории Опытно-механического завода.
Фото: vk.com/inter.minsk
Как сообщает официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий, в 9:26 пожар был локализован, а в 9:32 – ликвидирован. Никто не пострадал.
Фото: vk.com/cpbelarus
Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Отмечается, что в помещении, где произошло возгорание, не было имущества, там находился строительный мусор.
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