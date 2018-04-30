На пожаре в Витебске погибли два человека

Новости Беларуси. Ночью 30 апреля в Витебске загорелся дом в садовом товариществе «Локомотив».

Как сообщает Витебское ОУМЧС, в доме 4х6 м огнём уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество. Также нанесён ущерб припаркованной возле дома машине Saturn SL twin cam.

На пожаре погибли 56-летний владелец дома и неизвестный гражданин. Личность второго погибшего устанавливается.

Выясняется причина возгорания.

Весной 2018 года в Зельвенском районе погибли 88-летняя женщина и её сын.