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В Гомеле инспектор ГАИ погиб во время преследования мотоциклиста-нарушителя

01 мая 2018 08:35
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Новости Беларуси. В Гомеле сотрудник ГАИ погиб в ДТП во время преследования мотоциклиста.  

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, вечером 30 апреля наряд ДПС в составе двух инспекторов на служебных мотоциклах начал преследовать Honda CBR без регистрационных знаков. Водитель мотоцикла не выполнил требование правоохранителей останавиться и попытался скрыться.  

Во время преследования нарушителя один из сотрудников милиции врезался в Nissan Qashqai, который совершал разворот. За рулём автомобиля находился 61-летний местный житель. Из-за столкновения машину отбросило на встречную полосу, а мотоцикл загорелся.  

В Гомеле инспектор ГАИ погиб во время преследования мотоциклиста-нарушителя-1

Фото: vk.com/gomelmoto / Bogdan Lukyanov  

30-летнего правоохранителя доставили в реанимацию, где он скончался. Водитель и пассажир Nissan не пострадали.  

Ночью водитель мотоцикла Honda CBR был найден. Им оказался 21-летний житель Речицы без водительских прав. Гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.  

Возбуждено уголовное дело.  

Весной 2018 года в Минске мотоциклист-бесправник столкнулся с автомобилем ГАИ. 

У задержанного был обнаружен кастет – здесь подробнее.  

# происшествия # Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков

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