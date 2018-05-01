В Гомеле инспектор ГАИ погиб во время преследования мотоциклиста-нарушителя

Новости Беларуси. В Гомеле сотрудник ГАИ погиб в ДТП во время преследования мотоциклиста.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, вечером 30 апреля наряд ДПС в составе двух инспекторов на служебных мотоциклах начал преследовать Honda CBR без регистрационных знаков. Водитель мотоцикла не выполнил требование правоохранителей останавиться и попытался скрыться.

Во время преследования нарушителя один из сотрудников милиции врезался в Nissan Qashqai, который совершал разворот. За рулём автомобиля находился 61-летний местный житель. Из-за столкновения машину отбросило на встречную полосу, а мотоцикл загорелся.