Ночью в центре Гродно горела синагога

Новости Беларуси. Здание большой хоральной синагоги горело сегодня ночью в Гродно. Пламя вспыхнуло в помещении столовой на втором этаже. Огонь распространился на деревянное перекрытие между вторым и третьим этажами.

Клубы дыма, выбивавшиеся из окон исторического здания, заметил наряд департамента охраны. На место происшествия прибыли семь пожарных расчётов. Для того, чтобы ликвидировать возгорание, понадобилось около часа. В результате пожара уничтожено перекрытие на площади более 25 кв.м., повреждены окна, закопчен фасад.

Пресс-служба Гродненского областного управления МЧС:

Бойцы МЧС ликвидировали пожар в застигнутых размерах и не допустили дальнейшего распространения огня. Здание является историко-культурной ценностью. Год постройки – 1902-1905. В настоящее время проводился текущий ремонт в отдельных помещениях (собственными силами общины и силами волонтеров).

По предварительным данным МЧС, причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации отопительных агрегатов (системы печного отопления), возгорание сажи в дымоходе. В момент возгорания ночной сторож находился в служебном помещении на первом этаже. На месте работают эксперты и представители Следственного комитета.