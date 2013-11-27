В роддоме Японии 60 лет назад перепутали детей: ребенок бедных попал к богатым родителям, а богатых - к бедным!

Новости Японии. $380 тысяч – эту сумму, согласно постановлению суда, должен выплатить один из роддомов Токио в качестве компенсации 60-летнему мужчине. При рождении его перепутали с другим младенцем. Анализ ДНК подтвердил, что воспитавшие мужчину люди не его биологические родители. Семья, в которую 60 лет назад попал мальчик, была очень бедной, ютилась в 10-метровой комнате вчетвером.

Настоящие родители мужчины – люди обеспеченные. Их трое детей получили образование в дорогих частных школах, закончили университет и устроились на работу в престижные компании.

Каким образом спустя столько лет выяснилось, что мужчины росли в чужих семьях, не уточняется. Суд признал, что жизнь истца (мужчины, который вырос в бедной семье) могла сложиться совсем по-другому, если бы не подмена после рождения.

Напомним, несколько лет назад похожий случай произошёл на территории постсоветского пространства. Две семьи жили в одной деревне в соседних домах. В один и тот же день обеим хозяйкам пришло время рожать. Мальчики Вова и Юра родились с разницей в полчаса... Счастливые матери с младенцами вернулись домой. Но спустя годы люди заподозрили неладное. Вова Зиборов и Юра Рослик были слишком не похожи на своих отцов. Володя и Юра стали лучшими друзьями. В школе сидели за одной партой и все делали вместе, только Вова приходил в школу в новенькой и чистой одежде, а Юрка донашивал вещи старших братьев, его мама Шура доила коров и убирала навоз на ферме, а отец Григорий заготавливал и развозил корма (смотрите видео).