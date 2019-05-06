В Верхнедвинском районе у пенсионера украли овцу

Новости Беларуси. Вечером 5 мая житель агрогородка Бельковщина Верхнедвинского района обратился в милицию из-за украденной овцы.
Как сообщает УВД Витебского облисполкома, пенсионер объяснил следственно-оперативной группе, что примерно за 30 минут до его обращения в милицию животное на привязи паслось в поле вблизи дома.
Вскоре правоохранители обнаружили разделанную тушу овцы дома у односельчанина заявителя. Безработный 58-летний мужчина был задержан.
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