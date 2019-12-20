В Минском районе в водохранилище обнаружены тела двух мужчин

Как сообщает УСК по Минской области, прибывшие следователи, милиционеры и эксперты изучили место происшествия, зафиксировали следовую картину.

Новости Беларуси. Утром 16 декабря в Минском районе в водохранилище «Криница» были обнаружены тела двух мужчин.

Погибшие разыскивались с 10 декабря. В ходе проверки были найдены их деньги, документы и другие личные вещи. Обнаружен повреждённый автомобиль одного из мужчин, на котором они накануне пропажи ездили в деревне Заречье.

Выясняются причины смерти мужчин, назначено проведение ряда экспертиз. Следователи работают с родственниками и знакомыми мужчин. Исследуются изъятые следы и объекты, проверяются несколько версий произошедшего.

Месяцем ранее в Глуске Skoda упала в реку.