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В Минском районе в водохранилище обнаружены тела двух мужчин

20 декабря 2019 14:14
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Новости Беларуси. Утром 16 декабря в Минском районе в водохранилище «Криница» были обнаружены тела двух мужчин. 

Как сообщает УСК по Минской области, прибывшие следователи, милиционеры и эксперты изучили место происшествия, зафиксировали следовую картину. 

В Минском районе в водохранилище обнаружены тела двух мужчин-1

Фото: УСК по Минской области 

Погибшие разыскивались с 10 декабря. В ходе проверки были найдены их деньги, документы и другие личные вещи. Обнаружен повреждённый автомобиль одного из мужчин, на котором они накануне пропажи ездили в деревне Заречье. 

Выясняются причины смерти мужчин, назначено проведение ряда экспертиз. Следователи работают с родственниками и знакомыми мужчин. Исследуются изъятые следы и объекты, проверяются несколько версий произошедшего. 

Месяцем ранее в Глуске Skoda упала в реку.

Погибли два человека – подробности здесь

# Несчастный случай # происшествия

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