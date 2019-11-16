В Глуске при падении Skoda в реку погибли два человека

Новости Беларуси. 16 ноября около девяти утра в городском посёлке Глуск автомобиль упал в реку Птичь.

Как сообщает Могилёвское ОУМЧС, прибывшие спасатели увидели, что опрокинутая Skoda Felicia находится в пяти метрах от берега. Очевидцы сказали, что в машине могут быть люди.