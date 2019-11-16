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В Глуске при падении Skoda в реку погибли два человека

16 ноября 2019 12:53
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Новости Беларуси. 16 ноября около девяти утра в городском посёлке Глуск автомобиль упал в реку Птичь. 

Как сообщает Могилёвское ОУМЧС, прибывшие спасатели увидели, что опрокинутая Skoda Felicia находится в пяти метрах от берега. Очевидцы сказали, что в машине могут быть люди. 

В Глуске при падении Skoda в реку погибли два человека -1

Фото: Могилёвское ОУМЧС 

Подразделения МЧС вытащили автомобиль на берег. Из иномарки были извлечены 38-летний житель Глуска и 48-летняя жительница Глусского района. Медики констатировали их смерть. 45-летняя пассажирка смогла выбраться самостоятельно до прибытия спасателей. 

В Глуске при падении Skoda в реку погибли два человека -4

Фото: Могилёвское ОУМЧС 

Проводится проверка по факту гибели людей. 

В Глуске при падении Skoda в реку погибли два человека -7

Фото: Могилёвское ОУМЧС 

Летом 2019 года в Берёзовском районе внедорожник с водителем и девятью пассажирами въехал в мелиоративный канал.

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# Несчастный случай # происшествия

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