В Глуске при падении Skoda в реку погибли два человека
Новости Беларуси. 16 ноября около девяти утра в городском посёлке Глуск автомобиль упал в реку Птичь.
Как сообщает Могилёвское ОУМЧС, прибывшие спасатели увидели, что опрокинутая Skoda Felicia находится в пяти метрах от берега. Очевидцы сказали, что в машине могут быть люди.
Подразделения МЧС вытащили автомобиль на берег. Из иномарки были извлечены 38-летний житель Глуска и 48-летняя жительница Глусского района. Медики констатировали их смерть. 45-летняя пассажирка смогла выбраться самостоятельно до прибытия спасателей.
Проводится проверка по факту гибели людей.
Летом 2019 года в Берёзовском районе внедорожник с водителем и девятью пассажирами въехал в мелиоративный канал.
Пять человек погибли – здесь подробности.