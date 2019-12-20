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В Гродно из маршрутки выпала 75-летняя женщина

20 декабря 2019 09:50
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Новости Беларуси. В Гродно из маршрутного такси выпала пассажирка.  

По информации старшего инспектора отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома Ярослава Василевского, происшествие случилось с 75-летней местной жительницей.  

Она пыталась зайти в маршрутку, которая подъехала к остановке. В Гродно почти все маршрутки оснащены автоматическими дверями, но некоторые водители начинают движение, когда они закрыты не полностью.  

Так случилось и в этот раз. Пенсионерка стала на подножку, взялась за входной поручень, а водитель стал выезжать с остановки, не заметив пассажирку.  

Женщина упала на асфальт. Пострадавшая получила ушиб грудной клетки и перелом пальца руки. Действиям водителя будет дана правовая оценка.  

В конце ноября в Гродно 69-летний мужчина уснул за рулем и попал в лобовое ДТП – здесь подробнее.  

# Авария в Гродно # происшествия # Ярослав Василевский

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