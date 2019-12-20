В Гомеле девушка спровоцировала ДТП с участием четырех автомобилей

Новости Беларуси. Авария с участием четырех автомобилей произошла на проспекте в Гомеле.

По информации МВД, дорожно-транспортное происшествие случилось 19 декабря вечером. За рулем Mercedes находилась 21-летняя девушка. Она ехала в левой полосе по проспекту Речицкий, а в соседней полосе автомобилем Jeep Grand Cherokee управлял 41-летний супруг девушки.

Они оба начали движение при включении зеленого сигнала светофора, пересекли перекресток. Девушка не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем мужа. От удара ТС выехало за пределы проезжей части.