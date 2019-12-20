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В Орше нетрезвый мужчина угнал такси вместе с водителем

20 декабря 2019 11:29
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Новости Беларуси. Жителю Орши не хватало денег на такси, поэтому он продемонстрировал водителю похожий на пистолет предмет и потребовал предоставить свои услуги бесплатно. 

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, 30-летний ранее судимый оршанец отдыхал вместе со знакомым. В какой-то момент мужчина вспомнил, что находится под надзором и ему нужно домой. 

Все деньги гражданин потратил на выпивку, но всё равно решил воспользоваться услугами таксиста. Возле одного из магазинов приятели увидели такси, подошли к автомобилю и попросили водителя отвезти их по определённому адресу. 

У шофёра уже был заказ, поэтому он отказал мужчинам. Однако клиенты не хотели принимать отказ. Подозреваемый достал похожий на пистолет предмет и повторил таксисту свою просьбу. 

Водитель испугался и согласился. По дороге он заехал на заправку, где попутчики потребовали деньги на выпивку. Ещё через некоторое время фигурант сказал шофёру ехать к дому сожителя своей матери. Высадив мужчин, таксист уехал и обратился в милицию. 

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. 

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# Насилие # происшествия

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