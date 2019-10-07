«Сзади месиво началось». Что говорят очевидцы, ГАИ и медики о жуткой аварии в Минске

Новости Беларуси. Напряженная ситуация была на дорогах. За день в нашей стране произошло сразу несколько крупных ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате есть погибшие и пострадавшие. Так, на столичном проспекте Независимости столкнулись сразу 5 машин. Движение было частично парализовано. Обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом выясняют в Мозыре. А в Глубокском районе лобовое столкновение привело к гибели двух человек. Хронология событий в репортаже Оксаны Семашко.

Василий Иванович в тот страшный момент был за рулём маршрутки. После мощного удара от столкновения с легковушкой сразу бросился к пассажирам. Все 10 не пострадали. Мужчина водит авто уже около 30 лет, считает: не что иное, как опасный манёвр стоил жизни водителя легковушки.

Василий Нестеров, участник ДТП:

Вылетел из-за угла мне в зад. Удар. Потом смотрю, там сзади месиво началось. И я остановился. Вон КамАЗ стоит, говорят, он то ли подрезал, то ли задел этого «Форда», и из-за этого его выбросило на встречную полосу. Его от удара выбросило или он уходил от удара.

Водителю легковушки, который скончался на месте ДТП, было всего 38. От машины погибшего практически ничего не осталось. Разлетелось всё по частям. А вот его пассажира можно считать чудом уцелевшим.

Надежда Ивитинская, инспектор ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В результате ДТП водитель «Форд» 81-го года рождения погиб на месте. Пассажир, который также оказался на данном месте, госпитализирован.

На место аварии прибыли экстренные службы. На тот момент некоторые водители, очевидцы трагедии, припарковали машины у обочины, чтоб вызвать скорую и МЧС.

Оксана Семашко, корреспондент:

Движение в правой полосе в буквальном смысле парализовано. Именно здесь в один миг машины разбросало по разным сторонам. От них остались лишь груды металла. Спасатели доставали пострадавших из машин с помощью специнструмента. У Веры это первое в жизни ДТП. Беда пришла, откуда и не ждала. Говорит, сначала даже не успела испугаться.

Вера Мятникова, участница ДТП:

Просто он вывернул со встречной полосы на такой большой скорости. В него эта машина врезалась, поэтому у меня это был просто какой-то шок. Вроде всё спокойно. Дорога сухая, не было никакого интенсивного движения. И тут резко откуда-то вылетела машина на встречную полосу. Три человека сейчас проходят лечение к больнице. У них травмы средней степени тяжести. Каждый в состоянии.