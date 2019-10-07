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«Сзади месиво началось». Что говорят очевидцы, ГАИ и медики о жуткой аварии в Минске

07 октября 2019 16:59
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Новости Беларуси. Напряженная ситуация была на дорогах. За день в нашей стране произошло сразу несколько крупных ДТП,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сзади месиво началось». Что говорят очевидцы, ГАИ и медики о жуткой аварии в Минске-1

В результате есть погибшие и пострадавшие. Так, на столичном проспекте Независимости столкнулись сразу 5 машин. Движение было частично парализовано. Обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом выясняют в Мозыре. А в Глубокском районе лобовое столкновение привело к гибели двух человек.

Хронология событий в репортаже Оксаны Семашко.

«Сзади месиво началось». Что говорят очевидцы, ГАИ и медики о жуткой аварии в Минске-4

Василий Иванович в тот страшный момент был за рулём маршрутки. После мощного удара от столкновения с легковушкой сразу бросился к пассажирам. Все 10 не пострадали. Мужчина водит авто уже около 30 лет, считает: не что иное, как опасный манёвр стоил жизни водителя легковушки.

«Сзади месиво началось». Что говорят очевидцы, ГАИ и медики о жуткой аварии в Минске-7

Василий Нестеров, участник ДТП:
Вылетел из-за угла мне в зад. Удар. Потом смотрю, там сзади месиво началось. И я остановился. Вон КамАЗ стоит, говорят, он то ли подрезал, то ли задел этого «Форда», и из-за этого его выбросило на встречную полосу. Его от удара выбросило или он уходил от удара.

«Сзади месиво началось». Что говорят очевидцы, ГАИ и медики о жуткой аварии в Минске-10

Водителю легковушки, который скончался на месте ДТП, было всего 38. От машины погибшего практически ничего не осталось. Разлетелось всё по частям. А вот его пассажира можно считать чудом уцелевшим.

«Сзади месиво началось». Что говорят очевидцы, ГАИ и медики о жуткой аварии в Минске-13

Надежда Ивитинская, инспектор ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В результате ДТП водитель «Форд» 81-го года рождения погиб на месте. Пассажир, который также оказался на данном месте, госпитализирован.

«Сзади месиво началось». Что говорят очевидцы, ГАИ и медики о жуткой аварии в Минске-16

На место аварии прибыли экстренные службы. На тот момент некоторые водители, очевидцы трагедии, припарковали машины у обочины, чтоб вызвать скорую и МЧС.

«Сзади месиво началось». Что говорят очевидцы, ГАИ и медики о жуткой аварии в Минске-19

Оксана Семашко, корреспондент:
Движение в правой полосе в буквальном смысле парализовано. Именно здесь в один миг машины разбросало по разным сторонам. От них остались лишь груды металла. Спасатели доставали пострадавших из машин с помощью специнструмента.

У Веры это первое в жизни ДТП. Беда пришла, откуда и не ждала. Говорит, сначала даже не успела испугаться.

«Сзади месиво началось». Что говорят очевидцы, ГАИ и медики о жуткой аварии в Минске-22

Вера Мятникова, участница ДТП:
Просто он вывернул со встречной полосы на такой большой скорости. В него эта машина врезалась, поэтому у меня это был просто какой-то шок. Вроде всё спокойно. Дорога сухая, не было никакого интенсивного движения. И тут резко откуда-то вылетела машина на встречную полосу.

Три человека сейчас проходят лечение к больнице. У них травмы средней степени тяжести. Каждый в состоянии.

«Сзади месиво началось». Что говорят очевидцы, ГАИ и медики о жуткой аварии в Минске-25

Найеф Салех, заведующий приёмным отделением Минской областной клинической больницы:
У первого пациента двойной перелом правого бедра и перелом малой берцовой кости, а у Мытника – закрытая травма грудной клетки и перелом рёбер справа. Угрозы пока нет, они оба стабильны, будем надеяться на выздоровление.

«Он вывернул со встречной полосы с такой скоростью». Участница ДТП рассказала подробности страшной аварии в Минске

Но в сводках новостей сегодня фигурирует не только Минск. Волной крупных ДТП захлестнуло всю Беларусь.

«Сзади месиво началось». Что говорят очевидцы, ГАИ и медики о жуткой аварии в Минске-28

В Глубокском районе при столкновении фуры и легковушки погибли два человека

«Один из пассажиров вылетел через окно, его придавило автобусом». ГАИ об аварии на НПЗ в Мозыре

Впереди – переменчивая погода и смена сезонов. В это время водителям рекомендуют быть по максимуму осторожными. Минимум – просто соблюдать элементарные правила, чтоб не расплачиваться ни своей, ни чужой жизнью.

# Авария в Минске # происшествия # Оксана Семашко # Фотофакт

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