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В Кобринском районе при столкновении Audi и Fiat погибли водители

04 октября 2020 08:23
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Новости Беларуси. 4 октября около часа ночи в деревне Петьки Кобринского района случилась смертельная авария.

Как сообщает МВД Беларуси, 31-летний житель Пружанского района двигался по дороге за рулём Audi. На закруглении дороги иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в Fiat, которым управлял 29-летний житель Кобринского района.

В результате лобового столкновения легковушек оба водителя погибли. К месту происшествия выезжали следователи, эксперты, сотрудники ГАИ, МЧС. Выясняются все детали произошедшего.

На прошлой неделе в Копыльском районе столкнулись Mitsubishi и Audi. В аварии погибли три человека – здесь подробности.

# Авария в Брестской области # происшествия

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