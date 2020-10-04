В Кобринском районе при столкновении Audi и Fiat погибли водители

Новости Беларуси. 4 октября около часа ночи в деревне Петьки Кобринского района случилась смертельная авария.

Как сообщает МВД Беларуси, 31-летний житель Пружанского района двигался по дороге за рулём Audi. На закруглении дороги иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в Fiat, которым управлял 29-летний житель Кобринского района.

В результате лобового столкновения легковушек оба водителя погибли. К месту происшествия выезжали следователи, эксперты, сотрудники ГАИ, МЧС. Выясняются все детали произошедшего.