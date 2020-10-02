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На перекрёстке Киселёва и Куйбышева из-за ДТП было затруднено движение транспорта

02 октября 2020 19:59
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Новости Беларуси. 2 октября в вечерний час-пик в центре столицы на перекрестке Куйбышева и Киселева не разъехались легковое авто и грузовик с прицепом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

На перекрёстке Киселёва и Куйбышева из-за ДТП было затруднено движение транспорта-1

Фура буквально перегородила дорогу. Движение здесь было затруднено. Автобусам и троллейбусам временно пришлось объезжать затор по соседним улицам.  

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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