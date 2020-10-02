На перекрёстке Киселёва и Куйбышева из-за ДТП было затруднено движение транспорта

Новости Беларуси. 2 октября в вечерний час-пик в центре столицы на перекрестке Куйбышева и Киселева не разъехались легковое авто и грузовик с прицепом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. 2 октября в вечерний час-пик в центре столицы на перекрестке Куйбышева и Киселева не разъехались легковое авто и грузовик с прицепом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Фура буквально перегородила дорогу. Движение здесь было затруднено. Автобусам и троллейбусам временно пришлось объезжать затор по соседним улицам.