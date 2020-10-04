В Минске под колёсами поезда погиб житель Молодечненского района

Новости Беларуси. 2 октября около половины шестого вечера в Минске мужчина попал под колёса поезда.

Как сообщает МВД Беларуси, происшествие случилось на участке железнодорожного пути Ждановичи – Лебяжий. 49-летний житель Молодечненского района оказался перед поездом городских линий Беларусь – Минск.

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Причины происшествия выясняются. Отмечается, что с начала 2020 года это 71 несчастный случай на железной дороге.