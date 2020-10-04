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В Минске под колёсами поезда погиб житель Молодечненского района

04 октября 2020 15:37
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Новости Беларуси. 2 октября около половины шестого вечера в Минске мужчина попал под колёса поезда.

Как сообщает МВД Беларуси, происшествие случилось на участке железнодорожного пути Ждановичи – Лебяжий. 49-летний житель Молодечненского района оказался перед поездом городских линий Беларусь – Минск.

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Причины происшествия выясняются. Отмечается, что с начала 2020 года это 71 несчастный случай на железной дороге.

Ещё одно происшествие на железной дороге случилось в Жодино. Летом 2020 года местного жителя сбил поезд – подробности здесь.

# Белорусская железная дорога # происшествия

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