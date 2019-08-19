На пожаре в железнодорожной прачечной в Бресте повреждено полтонны белья
Новости Беларуси. 18 августа около половины девятого вечера в Бресте горела железнодорожная прачечная.
По сведениям Брестского ОУМЧС, к спасателям обратился сторож, увидевший задымление в вентиляционной шахте на первом этаже трёхэтажного здания вагонного участка по сервисному обслуживанию пассажиров.
Прибывшие к месту происшествия подразделения МЧС выяснили, что горит постельное бельё в прачечной. Пожар был потушен.
Огнём повреждено полтонны постельного белья, ещё 2,5 тонны спасено. Закопчены стены и потолок внутри прачечной. Никто не пострадал.
Выясняется причина загорания.
Несколько недель назад в Бресте произошёл пожар на нефтебазе.
Огнём было уничтожено 16 тонн топлива – подробнее здесь.