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На пожаре в железнодорожной прачечной в Бресте повреждено полтонны белья

19 августа 2019 06:35
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Новости Беларуси. 18 августа около половины девятого вечера в Бресте горела железнодорожная прачечная.

По сведениям Брестского ОУМЧС, к спасателям обратился сторож, увидевший задымление в вентиляционной шахте на первом этаже трёхэтажного здания вагонного участка по сервисному обслуживанию пассажиров.

На пожаре в железнодорожной прачечной в Бресте повреждено полтонны белья-1

Фото: Брестское ОУМЧС

Прибывшие к месту происшествия подразделения МЧС выяснили, что горит постельное бельё в прачечной. Пожар был потушен.

На пожаре в железнодорожной прачечной в Бресте повреждено полтонны белья-4

Фото: Брестское ОУМЧС

Огнём повреждено полтонны постельного белья, ещё 2,5 тонны спасено. Закопчены стены и потолок внутри прачечной. Никто не пострадал.

Выясняется причина загорания.

На пожаре в железнодорожной прачечной в Бресте повреждено полтонны белья-7

Фото: Брестское ОУМЧС

Несколько недель назад в Бресте произошёл пожар на нефтебазе.

Огнём было уничтожено 16 тонн топлива – подробнее здесь.

# Пожар # происшествия

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