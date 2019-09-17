В Могилёвской области на заготовке леса один мужчина погиб, второй в реанимации

Новости Беларуси. В Могилевской области во время заготовки леса один мужчина получил травмы, другой погиб на месте происшествия.

По информации Следственного комитета, 16 сентября в лесу рядом с агрогородком Волковичи Могилевского района во время лесозаготовительных работ на 59-летнего работника упало сухое дерево. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. По предварительной информации, дерево упало от сильного ветра.