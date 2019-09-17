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В Могилёвской области на заготовке леса один мужчина погиб, второй в реанимации

17 сентября 2019 15:30
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Новости Беларуси. В Могилевской области во время заготовки леса один мужчина получил травмы, другой погиб на месте происшествия. 

По информации Следственного комитета, 16 сентября в лесу рядом с агрогородком Волковичи Могилевского района во время лесозаготовительных работ на 59-летнего работника упало сухое дерево. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. По предварительной информации, дерево упало от сильного ветра. 

В Могилёвской области на заготовке леса один мужчина погиб, второй в реанимации-1

В этот же день в Колбчанском лесничестве Кличевского района во время работ в лесу на 32-летнего мужчину упал березовый сук. Рабочий получил травмы и был госпитализирован в реанимацию. Предположительно, сук упал от порыва ветра. 

В Могилёвской области на заготовке леса один мужчина погиб, второй в реанимации-4

Проводится проверка и устанавливаются обстоятельства происшествий. Проводится осмотр мест происшествий, специалистам назначен ряд экспертиз. 

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# ЧП # происшествия

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