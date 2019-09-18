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В Бресте ночью сильный ветер валил деревья на автомобили

18 сентября 2019 07:41
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Новости Беларуси. В стране уже несколько дней хозяйничает шквалистый ветер. Не обошлось и без неприятных сюрпризов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте ночью сильный ветер валил деревья на автомобили -1

Так, накануне вечером в Бресте сильные порывы стали причиной нескольких ЧП в городе. На бульваре Космонавтов дерево упало на припаркованные рядом автомобили. Также большое дерево, вырванное с корнем, придавило машину, стоявшую у края проезжей части на улице Московской.

Работники МЧС оперативно ликвидируют последствия непогоды. Добавим, 18 сентября из-за усиления ветра на юго-западе страны объявлен желтый уровень опасности.

В Бресте ночью сильный ветер валил деревья на автомобили -4

В Бресте ночью сильный ветер валил деревья на автомобили -6

В Бресте ночью сильный ветер валил деревья на автомобили -8

# Природные катаклизмы # происшествия # Фотофакт

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