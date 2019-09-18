В Бресте ночью сильный ветер валил деревья на автомобили

Новости Беларуси. В стране уже несколько дней хозяйничает шквалистый ветер. Не обошлось и без неприятных сюрпризов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, накануне вечером в Бресте сильные порывы стали причиной нескольких ЧП в городе. На бульваре Космонавтов дерево упало на припаркованные рядом автомобили. Также большое дерево, вырванное с корнем, придавило машину, стоявшую у края проезжей части на улице Московской.

Работники МЧС оперативно ликвидируют последствия непогоды. Добавим, 18 сентября из-за усиления ветра на юго-западе страны объявлен желтый уровень опасности.