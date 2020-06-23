В Минском районе девушка попала под колёса электрички

Новости Беларуси. 22 июня в 16:25 в Минском районе местную жительницу сбила электричка.

Как сообщает МВД Беларуси, происшествие случилось на перегоне Ратомка – Крыжовка. 32-летняя девушка вышла на пути перед поездом городских линий Минск – Беларусь. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

Женщина получила тяжёлые травмы и была доставлена в медучреждение, где пациентка скончалась. Задержка движения поезда составила 22 минуты.