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В Минском районе девушка попала под колёса электрички

23 июня 2020 12:08
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Новости Беларуси. 22 июня в 16:25 в Минском районе местную жительницу сбила электричка.

Как сообщает МВД Беларуси, происшествие случилось на перегоне Ратомка – Крыжовка. 32-летняя девушка вышла на пути перед поездом городских линий Минск – Беларусь. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

Женщина получила тяжёлые травмы и была доставлена в медучреждение, где пациентка скончалась. Задержка движения поезда составила 22 минуты.

В начале июня в Минске поезд сбил мужчину. Он погиб на месте – здесь подробности.

# Белорусская железная дорога # происшествия

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