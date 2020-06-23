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В Ельске мальчик бросил игрушку в костёр и получил ожоги

23 июня 2020 09:06
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Новости Беларуси. 22 июня около восьми утра спасателям стало известно, что в Ельске в больницу поступил ребёнок с ожогами.

По сведениям МЧС Беларуси, женщина находилась в декретном отпуске с тремя детьми. 21 июня она занималась хозработами, а муж был на работе. Около шести вечера гражданка разожгла костёр в металлическом диске, после чего пошла в дом.

Примерно в 18:15 младший ребёнок бросил в огонь игрушку из полимерного материала. В этот момент у мальчика загорелся рукав. Это увидела старшая сестра, она побежала в дом и позвала маму.

В Ельске мальчик бросил игрушку в костёр и получил ожоги -1

Фото: МЧС Беларуси 

Женщина выбежала на улицу, подхватила сына и отнесла его к водяному крану. Когда одежда была потушена, мать ребёнка вызвала скорую помощь. После осмотра медики госпитализировали мальчика с ожогами, он в тяжёлом состоянии.

Несколько месяцев назад в Березинском районе в больницу с ожогами попал подросток.

Мальчик разлил на землю бензин и поджёг его – подробности здесь.

# Несчастный случай # происшествия

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