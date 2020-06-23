В Минской области два человека получили ожоги при использовании бензина

Новости Беларуси. В Минской области два человека пострадали при использовании легковоспламеняющихся жидкостей.
По сведениям Минского ОУМЧС, первый случай произошёл 20 июня примерно в одиннадцать утра. 51-летний мужчина гостил у матери в деревне Косовка Березинского района.
Во время приготовления шашлыка гражданин перепутал бутылки с водой и бензином. В результате этого мужчина получил ожоги 31% тела и был госпитализирован.
Второе происшествие случилось 22 июня. 35-летняя женщина находилась на частном подворье в агрогородке Томковичи Дзержинского района. Гражданка разжигала костёр с использованием бензина. Пострадавшая получила ожоги 32 % тела и была доставлена в больницу.
В прошлом месяце помощь медиков потребовалась жителю Берестовицкого района.
Рабочий получил ожоги из-за разрыва котла – здесь подробности.