В Минской области два человека получили ожоги при использовании бензина

Новости Беларуси. В Минской области два человека пострадали при использовании легковоспламеняющихся жидкостей.

По сведениям Минского ОУМЧС, первый случай произошёл 20 июня примерно в одиннадцать утра. 51-летний мужчина гостил у матери в деревне Косовка Березинского района.

Во время приготовления шашлыка гражданин перепутал бутылки с водой и бензином. В результате этого мужчина получил ожоги 31% тела и был госпитализирован.

Второе происшествие случилось 22 июня. 35-летняя женщина находилась на частном подворье в агрогородке Томковичи Дзержинского района. Гражданка разжигала костёр с использованием бензина. Пострадавшая получила ожоги 32 % тела и была доставлена в больницу.

В прошлом месяце помощь медиков потребовалась жителю Берестовицкого района.