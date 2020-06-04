В Минске местного жителя насмерть сбил поезд

Новости Беларуси. 2 июня около семи часов вечера на ж/д станции Минск-Южный минчанин попал под колёса поезда.

Как сообщает МВД Беларуси, 37-летний мужчина пересекал пути перед приближающимся поездом бизнес-класса «Минск – Гомель». Машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

От полученных травм пострадавший погиб на месте. Ведётся проверка. Отмечается, что с начала года в Беларуси на железной дороге произошли 36 несчастных случаев, 25 из них закончились смертельным исходом.

На прошлой неделе в Могилёве под колёса поезда попала женщина.