В Минске сотрудники ГАИ помогли спасти младенца, который задыхался в машине

Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ оказали помощь младенцу, который задыхался в машине, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ оказали помощь младенцу, который задыхался в машине, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Случай произошел на Партизанском проспекте у станции метро «Могилевская». Навстречу сотрудникам ГАИ, которые находились в служебном авто, выбежал мужчина и попросил о помощи. Оказалось, что находившийся в его машине младенец задыхался, а бригада скорой задерживалась.
Инспекторы оперативно забрали ребенка и направились к ближайшей больнице. По пути сотрудники заметили карету скорой помощи и передали ребенка медикам. Сейчас жизни малыша ничто не угрожает.