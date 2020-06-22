В Минске сотрудники ГАИ помогли спасти младенца, который задыхался в машине

Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ оказали помощь младенцу, который задыхался в машине, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Случай произошел на Партизанском проспекте у станции метро «Могилевская». Навстречу сотрудникам ГАИ, которые находились в служебном авто, выбежал мужчина и попросил о помощи. Оказалось, что находившийся в его машине младенец задыхался, а бригада скорой задерживалась.