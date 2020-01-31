В Минской области за день на рабочем месте пострадали два человека

Новости Беларуси. В Минской области за день произошли два несчастных случая со станками.

По информации Следственного комитета, оба происшествия случились 29 января.

В Слуцке на одном из городских комбинатов на ремонтно-механическом участке при обработке металлической детали на оборудовании руку токаря затянуло в станок. 61-летний рабочий был госпитализирован с повреждениями предплечья.