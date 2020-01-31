В Минской области за день на рабочем месте пострадали два человека
Новости Беларуси. В Минской области за день произошли два несчастных случая со станками.
По информации Следственного комитета, оба происшествия случились 29 января.
В Слуцке на одном из городских комбинатов на ремонтно-механическом участке при обработке металлической детали на оборудовании руку токаря затянуло в станок. 61-летний рабочий был госпитализирован с повреждениями предплечья.
В Молодечненском районе 33-летний работник настраивал деревообрабатывающий станок, но перед этим не выключил его. При контакте с режущим механизмом произошла травматическая ампутация средних фаланг пальцев руки. Пострадавший доставлен в больницу.
По обоим фактам проводится проверка.
Были проведены осмотры места происшествия, опрошены работники. Назначены экспертизы. Предстоит установить, были ли допущены нарушения правил охраны труда должностными лицами организаций, состоящие в причинной связи с наступившими последствиями.
В конце января в Могилевском районе рабочему зажало руку в станке по прессовке картона – здесь подробнее.