В Копыльском районе агрессивная собака укусила пенсионера и бросалась на людей. Её застрелили

Новости Беларуси. В Копыльском районе была обезврежена собака, покусавшая пенсионера.

По информации УВД Минского облисполкома, вечером 30 января 70-летний житель деревни Старый Копыль сообщил о том, что на территории его домовладения находится крупная собака.

Животное уже успело укусить мужчину за руку, а теперь представляла угрозу его семье. Пенсионер предположил, что собака могла быть бешеной.