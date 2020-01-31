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В Копыльском районе агрессивная собака укусила пенсионера и бросалась на людей. Её застрелили

31 января 2020 09:35
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Новости Беларуси. В Копыльском районе была обезврежена собака, покусавшая пенсионера.  

По информации УВД Минского облисполкома, вечером 30 января 70-летний житель деревни Старый Копыль сообщил о том, что на территории его домовладения находится крупная собака.  

Животное уже успело укусить мужчину за руку, а теперь представляла угрозу его семье. Пенсионер предположил, что собака могла быть бешеной.  

В Копыльском районе агрессивная собака укусила пенсионера и бросалась на людей. Её застрелили -1

Фото: УВД Минского облисполкома

Сотрудники милиции вместе с приехавшим по вызову работником ЖКХ пытались поймать животное, чтобы вывести его со двора. Однако собака была очень агрессивна и бросалась на людей.  

Из пневматического пистолета в животное выпустили четыре дротика со снотворным веществом, но оно не оказало никакого действия на собаку. Когда люди в очередной раз приблизились к собаке, то она бросилась на участкового инспектора милиции. Ему пришлось применить табельное оружие для обезвреживания животного, которое представляло реальную угрозу жизни и здоровью граждан.  

В Копыльском районе агрессивная собака укусила пенсионера и бросалась на людей. Её застрелили -4

Фото: УВД Минского облисполкома

Пострадавший был доставлен в больницу с диагнозом укушенная рана левой кисти.  

Тело животного направлено в райветстанцию для проведения экспертизы.  

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# Человек и животные # происшествия

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