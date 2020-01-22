В Могилёвском районе рабочему зажало руку в станке по прессовке картона

Новости Беларуси. В Могилевском районе из станка извлекли руку работника предприятия в д. Полетники.

По информации МЧС, происшествие случилось утром 21 января. Спасатели получили сообщение от врача, что нужна помощь в извлечении руки мужчины из станка.

Установлено, что в производственном цехе в станке по прессовке картона была зажата рука работника. При помощи специального аварийно-спасательного инструмента и бензореза пострадавший был деблокирован и передан бригаде медиков.

Мужчину доставили в больницу с травмой конечности в состоянии средней степени тяжести.