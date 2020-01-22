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В Могилёвском районе рабочему зажало руку в станке по прессовке картона

22 января 2020 07:38
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Новости Беларуси. В Могилевском районе из станка извлекли руку работника предприятия в д. Полетники.   

По информации МЧС, происшествие случилось утром 21 января. Спасатели получили сообщение от врача, что нужна помощь в извлечении руки мужчины из станка.  

Установлено, что в производственном цехе в станке по прессовке картона была зажата рука работника. При помощи специального аварийно-спасательного инструмента и бензореза пострадавший был деблокирован и передан бригаде медиков.  

Мужчину доставили в больницу с травмой конечности в состоянии средней степени тяжести.  

В середине декабря на предприятии в Бобруйске из-за разрыва ресивера пострадали два человека – здесь подробнее.  

# Несчастный случай # происшествия

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