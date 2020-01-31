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В Минске в реке Свислочь обнаружено тело 66-летней женщины

31 января 2020 10:20
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Новости Беларуси. В Минске в реке Свислочь обнаружено тело женщины.  

По информации Следственного комитета, утром 31 января прохожие обнаружили тело 66-летней женщины в реке у концертного зала «Минск».  

Предварительно, смерть не носит криминальный характер При осмотре тела телесных повреждений не обнаружено.  

Личность погибшей установлена – ее родственники уведомлены о случившемся и опознали женщину.  

Накануне муж погибшей заявил об ее исчезновении.  

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи работают на месте обнаружения тела. Проводится проверка.  

В середине января в Минске на берегу Свислочи было обнаружено тело 33-летнего мужчины – здесь подробнее.  

# ЧП # происшествия

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