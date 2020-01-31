В Минске в реке Свислочь обнаружено тело 66-летней женщины

Новости Беларуси. В Минске в реке Свислочь обнаружено тело женщины.
По информации Следственного комитета, утром 31 января прохожие обнаружили тело 66-летней женщины в реке у концертного зала «Минск».
Предварительно, смерть не носит криминальный характер При осмотре тела телесных повреждений не обнаружено.
Личность погибшей установлена – ее родственники уведомлены о случившемся и опознали женщину.
Накануне муж погибшей заявил об ее исчезновении.
Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи работают на месте обнаружения тела. Проводится проверка.
В середине января в Минске на берегу Свислочи было обнаружено тело 33-летнего мужчины – здесь подробнее.