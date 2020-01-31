В Минске в реке Свислочь обнаружено тело 66-летней женщины

Новости Беларуси. В Минске в реке Свислочь обнаружено тело женщины.

По информации Следственного комитета, утром 31 января прохожие обнаружили тело 66-летней женщины в реке у концертного зала «Минск».

Предварительно, смерть не носит криминальный характер При осмотре тела телесных повреждений не обнаружено.

Личность погибшей установлена – ее родственники уведомлены о случившемся и опознали женщину.

Накануне муж погибшей заявил об ее исчезновении.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи работают на месте обнаружения тела. Проводится проверка.