В Пинском районе школьник упал с высоты на территории недостроенного здания

Новости Беларуси. В Пинском районе 15-летний подросток упал с высоты.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Юлию Гончарову, несчастный случай произошел в новогоднюю ночь на территории недостроенного здания.

Подросток получил травмы при падении с высоты. Школьника обнаружили его родственники 1 января.

Предположительно, мальчик упал с высоты второго этажа. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травами. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

По факту травмирования молодого человека проводится проверка.

Известно, что объект начали строить около 30 лет назад, но он не законсервирован должным образом.