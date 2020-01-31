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В Пинском районе школьник упал с высоты на территории недостроенного здания

31 января 2020 10:39
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Новости Беларуси. В Пинском районе 15-летний подросток упал с высоты.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Юлию Гончарову, несчастный случай произошел в новогоднюю ночь на территории недостроенного здания.  

Подросток получил травмы при падении с высоты. Школьника обнаружили его родственники 1 января.  

Предположительно, мальчик упал с высоты второго этажа. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травами. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.  

По факту травмирования молодого человека проводится проверка.  

Известно, что объект начали строить около 30 лет назад, но он не законсервирован должным образом.   

В середине января в Борисове в арке между подъездами дома было обнаружено тело мужчины – здесь подробнее.  

# Несчастный случай # происшествия # Юлия Гончарова

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