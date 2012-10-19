В минской квартире при попытке сделки задержаны торговцы наркотиками

Новости Беларуси. В Минске ликвидирована дилерская сеть торговцев наркотиками. При попытке сбыта очередной партии психотропов задержаны двое молодых людей. Несостоявшаяся сделка проходила в одной из столичных квартир.

Мужчина продал своему подельнику более 90 граммов гашиша и около 70 граммов особо опасного психотропного вещества — амфетамина. При обыске квартиры сотрудники КГБ также обнаружили уже подготовленные к продаже наркотики, и почти три тысячи долларов. Запрещенные препараты поставлялись из Санкт-Петербурга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кабакович, начальник пресс-службы управления внутренней контрразведки КГБ Республики Беларусь:

Задержанные - двое молодых людей, граждане Республики Беларусь. Управлением военной контрразведки в отношении задержанных возбуждено 2 уголовных дела по частям 1 и 3, статьи 328. Это грозит лишением свободы организатору канала поставки до 12 лет.