Всеобщая забастовка в Греции закончилась массовыми беспорядками. Более 100 человек задержаны, 1 погиб

Новости Греции. Всеобщая национальная забастовка в Греции закончилась массовыми беспорядками. Столкновения с полицией произошли в самом центре Афин. Группа разгневанных демонстрантов внезапно стала забрасывать стражей правопорядка камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.

По некоторым данным, задержано более 100 человек. Так же ряд СМИ сообщили об одном погибшем.

С утра в Греции не работают госучреждения, школы, банки, больницы и магазины. Прекращено движение поездов и кораблей, а в аэропортах отменены десятки рейсов. Недовольства вызваны новыми мерами бюджетной экономии, которые правительство намерено принять в обмен на очередной транш кредитов ЕС и МВФ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.