На улице Освобождения в Минске сгорело здание бывшего военкомата. Один человек погиб

Новости Беларуси. Пожар в центре столицы. Утром 18 октября на улице Освобождения произошло возгорание в бывшем здании военкомата. Последний месяц строение находилось на балансе предприятия «Минская спадчина» и оно не эксплуатировалось.

При тушении пожара в одном из горящих помещений спасателями был обнаружен обгоревший труп мужчины. Его личность устанавливает следствие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

К сожалению, один человек сегодня на пожаре погиб. Не исключено, что этот человек явился виновником пожара, однако это еще предстоит установить следствию. Но уже можно сказать, что если бы здание находилось в нормальном, надлежащем надзоре, то этого бы не произошло.