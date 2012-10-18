В колодцы деревни Гершоны под Брестом попали нефтепродукты. Люди обеспокоены угрозой экологического бедствия

Новости Беларуси. В колодцах жителей деревни Гершоны под Брестом живительная влага непригодна для питья. Люди обеспокоены угрозой экологического бедствия. Нефтепродукты из старой заправочной станции проливаются на землю, попадают в грунтовые воды, а затем в колодцы.

Пенсионер Иван Подземный, будто в подтверждение своей фамилии, решил во что бы то ни стало «докопаться» до истоков проблемы. Многие годы его семья использовала воду в этом колодце для приготовления пищи, стирки. Теперь же ею поливают лишь огород.

Иван Подземный, житель деревни Гершоны:

Это яд, настоящий яд.

У моего сына микроавтобус. Он возьмет шестилитровые бутылки, в фонтане понабирает. Хоть в пищу можно, чай какой. Стирать тоже невозможно. Что постираешь, оно желтое. Ядовитое.

Плохой вода стала, считает хозяин, из-за соседства с заправочной станцией. Именно она – источник экологической проблемы. Построена еще в 60-е годы минувшего столетия. Давно устарела. Все же эксплуатируется: ежедневно здесь заправляется сельхозтехника местной птицефабрики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Пантелеев, житель деревни Гершоны:

Здесь скапливается солярка, потому что она проливается на землю, и после этого, особенно в жару, идут испарения. Невозможно дышать. Они заправляются все время с работающим двигателем.

Конечно, о том, что заправляться с работающим двигателем нельзя, водители знают. Но игнорируют всяческие призывы уважать друг друга и местных жителей.

И хоть жирные лужи нефтепродуктов, о которых говорили жители Гершон, нам так и не довелось увидеть (накануне их кто-то засыпал землей), специалисты подтверждают: и в таком состоянии автозаправочная не соответствует никаким нормам.

Дмитрий Мозоль, заместитель главного государственного санитарного врача Бреста и Брестского района:

По результатам наших проверок, эта заправка не функционировала. Не знаю, с чем это связано. Либо на момент обследования она не работала, либо для нас они ее закрывали. Тут, конечно, санитарные правила нарушены: и по размещению, и по функционированию, и по эксплуатации.

По содержанию нефтепродуктов в грунтовой воде. Наши специалисты отобрали воду на исследование. Лаборатория покажет, есть ли там нефтепродукты.

Петр Брыш, начальник Брестской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Здесь действительно видно, что отсутствует твердое покрытие, видны проливы нефтепродуктов как на бетонном основании, так и на земле. Поэтому в ближайшее время мы направим письмо в лабораторию для отбора проб по загрязнению земли нефтепродуктами.

Руководству местного хозяйства проблема хорошо известна. Однако решается она уже не один год – на уровне обещаний. Вот и на сей раз пообещали.

Василий Банталюк, главный инженер Медновской птицефабрики:

Она в любом случае будет отсюда убираться, будем ликвидировать. В течении полугода, года. Сейчас будем проверять. Поставим заведующего мастерскими сюда, будет контролировать.

Но вот Иван Подземный, например, таким обещаниям все равно не верит. Сегодня он дождался специалистов, которые взяли из его колодца пробы воды. Лабораторные исследования покажут, есть ли в ней нефтепродукты. В том, что результат будет положительный, мужчина не сомневается.