В Минске житель Витебщины снял с женщины цепочку и отнёс в ломбард

Новости Беларуси. В Минске мужчина снял с женщины цепочку и сдал в ломбард для покупки на полученные деньги спиртного.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, фигурант был в гостях у знакомого, там же находилась и женщина. Компания вместе употребляла алкогольные напитки, а через некоторое время гражданка заснула.

Подозреваемый заметил на спящей золотую цепочку с кулоном, снял её и отнёс в ломбард. Полученные деньги мужчина потратил на приобретение алкоголя. После пробуждения женщина не обнаружила своё украшение и обратилась в милицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был установлен. Им оказался 33-летний безработный житель Витебской области, который в последнее время жил в столице. Гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Действиям фигуранты будет дана правовая оценка.

Осенью 2018 года в Минске мужчина украл чужую сумку из ресторана.