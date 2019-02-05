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В Минске житель Витебщины снял с женщины цепочку и отнёс в ломбард

05 февраля 2019 12:05
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Новости Беларуси. В Минске мужчина снял с женщины цепочку и сдал в ломбард для покупки на полученные деньги спиртного.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, фигурант был в гостях у знакомого, там же находилась и женщина. Компания вместе употребляла алкогольные напитки, а через некоторое время гражданка заснула.  

Подозреваемый заметил на спящей золотую цепочку с кулоном, снял её и отнёс в ломбард. Полученные деньги мужчина потратил на приобретение алкоголя. После пробуждения женщина не обнаружила своё украшение и обратилась в милицию.  

В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был установлен. Им оказался 33-летний безработный житель Витебской области, который в последнее время жил в столице. Гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.  

Действиям фигуранты будет дана правовая оценка.  

Осенью 2018 года в Минске мужчина украл чужую сумку из ресторана.  

Подозреваемый был объявлен в розыск – подробности здесь.  

# Кража # происшествия

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