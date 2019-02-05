В Мозыре мужчина пил спирт и случайно поджёг себя сигаретой

Новости Беларуси. Вечером 4 февраля житель Мозыря с ожогами был доставлен в больницу.

По сведениям МЧС Беларуси, в понедельник пенсионер находился у себя дома. В определённый момент он начал употреблять спирт, при этом пролив его на себя. Через какое-то время гражданин закурил. Далее мужчина выронил сигарету, что привело к загоранию жидкости.

Пострадавший госпитализирован в реанимацию с предварительным диагнозом «ожоги 1-3 степени».

Зимой 2019 года в Гродно два человека получили ожоги.