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В Мозыре мужчина пил спирт и случайно поджёг себя сигаретой

05 февраля 2019 10:44
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Новости Беларуси. Вечером 4 февраля житель Мозыря с ожогами был доставлен в больницу.  

По сведениям МЧС Беларуси, в понедельник пенсионер находился у себя дома. В определённый момент он начал употреблять спирт, при этом пролив его на себя. Через какое-то время гражданин закурил. Далее мужчина выронил сигарету, что привело к загоранию жидкости.  

Пострадавший госпитализирован в реанимацию с предварительным диагнозом «ожоги 1-3 степени».  

Зимой 2019 года в Гродно два человека получили ожоги.  

Мужчина и женщина выпивали и курили в гараже – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия

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