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В Минске эвакуировали людей из-за сообщения о минировании здания на улице Ленина

05 февраля 2019 10:49
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Новости Беларуси. Срочная эвакуация людей проведена в центре Минска из-за сообщения о минировании здания на улице Ленина,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анонимный звонок в милицию поступил в 11.20.

В Минске эвакуировали людей из-за сообщения о минировании здания на улице Ленина-1
В Минске эвакуировали людей из-за сообщения о минировании здания на улице Ленина-2

На месте работали правоохранители, саперно-пиротехническая группа. На некоторое время в районе обследуемого здания ограничивалось движение автомобилей.

Сообщается, что по адресу, который указал неизвестный, находятся кассы компании «Белавиа». Как стало известно, взрывоопасных предметов здесь не найдено. В целях безопасности проводится проверка еще в одном офисе авиаперевозчика.

# Лжеминирование

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