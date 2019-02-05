В Минске эвакуировали людей из-за сообщения о минировании здания на улице Ленина

Новости Беларуси. Срочная эвакуация людей проведена в центре Минска из-за сообщения о минировании здания на улице Ленина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анонимный звонок в милицию поступил в 11.20.

На месте работали правоохранители, саперно-пиротехническая группа. На некоторое время в районе обследуемого здания ограничивалось движение автомобилей.

Сообщается, что по адресу, который указал неизвестный, находятся кассы компании «Белавиа». Как стало известно, взрывоопасных предметов здесь не найдено. В целях безопасности проводится проверка еще в одном офисе авиаперевозчика.