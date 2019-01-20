По подозрению в краже сумки из минского ресторана разыскивается мужчина
Новости Беларуси. Разыскивается мужчина, который в Минске похитил женскую сумку. Сумма ущерба потерпевшей оценивается в 800 рублей.
Как сообщает УСК по Минску, инцидент произошёл 25 ноября 2018 года около четырёх часов утра в одном из столичных заведений на улице Кальварийской.
Известно, что в тот день неизвестный вошёл в здание вместе с двумя женщинами. Через некоторое время все трое вышли, однако гражданин был без куртки и с чёрной сумкой в руке. У гражданок, которые шли с ним, их сумки были при себе.
Немного погодя в заведение вошли двое мужчин, отдали администратору жетон и попросили выдать им оставленную подозреваемым куртку. Граждан попросили подождать, но они решили уйти, оставив куртку.
В преступлении подозревается ушедший с сумкой человек. Две женщины и двое мужчин могут обладать сведениями о совершённом правонарушении. Если вам что-либо известно об изображённых на фотографиях людях, сообщите об этом по телефонам: 8 (017) 392 97 21, 389 55 55, 8 (044) 779 79 55. Анонимность гарантируется.
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