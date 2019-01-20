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По подозрению в краже сумки из минского ресторана разыскивается мужчина

20 января 2019 06:46
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Новости Беларуси. Разыскивается мужчина, который в Минске похитил женскую сумку. Сумма ущерба потерпевшей оценивается в 800 рублей.  

Как сообщает УСК по Минску, инцидент произошёл 25 ноября 2018 года около четырёх часов утра в одном из столичных заведений на улице Кальварийской.  

По подозрению в краже сумки из минского ресторана разыскивается мужчина-1

Фото: УСК по Минску  

Известно, что в тот день неизвестный вошёл в здание вместе с двумя женщинами. Через некоторое время все трое вышли, однако гражданин был без куртки и с чёрной сумкой в руке. У гражданок, которые шли с ним, их сумки были при себе.  

Немного погодя в заведение вошли двое мужчин, отдали администратору жетон и попросили выдать им оставленную подозреваемым куртку. Граждан попросили подождать, но они решили уйти, оставив куртку.  

По подозрению в краже сумки из минского ресторана разыскивается мужчина-4

Фото: УСК по Минску  

В преступлении подозревается ушедший с сумкой человек. Две женщины и двое мужчин могут обладать сведениями о совершённом правонарушении. Если вам что-либо известно об изображённых на фотографиях людях, сообщите об этом по телефонам: 8 (017) 392 97 21, 389 55 55, 8 (044) 779 79 55. Анонимность гарантируется.  

Зимой 2019 года в Добрушском районе была задержана пенсионерка-рецидивистка.  

Женщина ехала по трассе на похищенном велосипеде с пятью сумками присвоенных вещей – здесь подробности.  

# Кража # происшествия

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