По подозрению в краже сумки из минского ресторана разыскивается мужчина

Как сообщает УСК по Минску, инцидент произошёл 25 ноября 2018 года около четырёх часов утра в одном из столичных заведений на улице Кальварийской.

Известно, что в тот день неизвестный вошёл в здание вместе с двумя женщинами. Через некоторое время все трое вышли, однако гражданин был без куртки и с чёрной сумкой в руке. У гражданок, которые шли с ним, их сумки были при себе.

Немного погодя в заведение вошли двое мужчин, отдали администратору жетон и попросили выдать им оставленную подозреваемым куртку. Граждан попросили подождать, но они решили уйти, оставив куртку.