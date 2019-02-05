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Аноним сообщил о минировании здания на ул. Ленина в Минске

05 февраля 2019 09:47
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Новости Беларуси. Неизвестный сообщил о минировании здания на улице Ленина в Минске.  

По информации ГУВД Мингорисполкома, опубликованной в Twitter, правоохранители получили сообщение от анонима пятого февраля в 11.20. В нем было сказано о минировании здания, которое находится по улице Ленина, 18.  

На месте работают сотрудники милиции, саперно-пиротехническая группа.  

Были эвакуированы люди и ограничено движение автомобилей.  

В здании находятся кассы «Белавиа».  

На минувшей неделе в Гомеле из-за угрозы минирования из школы были эвакуированы 112 человек (читать далее).  

# Лжеминирование

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