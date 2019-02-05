Аноним сообщил о минировании здания на ул. Ленина в Минске

Новости Беларуси. Неизвестный сообщил о минировании здания на улице Ленина в Минске.
По информации ГУВД Мингорисполкома, опубликованной в Twitter, правоохранители получили сообщение от анонима пятого февраля в 11.20. В нем было сказано о минировании здания, которое находится по улице Ленина, 18.
На месте работают сотрудники милиции, саперно-пиротехническая группа.
Были эвакуированы люди и ограничено движение автомобилей.
В здании находятся кассы «Белавиа».
На минувшей неделе в Гомеле из-за угрозы минирования из школы были эвакуированы 112 человек (читать далее).