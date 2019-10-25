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В Минске женщина поругалась с сожителем и хотела покончить с собой

25 октября 2019 09:40
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Новости Беларуси. В Минске сотрудникам милиции удалось спасти женщину, которая хотела покончить жизнь самоубийством.

По информации ГУВД Мингорисполкома, сотрудники милиции получили сообщение о краже собаки в одном из домов по улице Щербакова. На место выбыли патрульные, которые заметили толпу возле одной из многоэтажек. С балкона четвертого этажа свисала женщина, которая держалась за покрывало.

Милиционеры Анна Касюк и Максим Карнильчик попытались проникнуть в дом к гражданке, но дверь была заперта. Тогда патрульные спустись на этаж ниже к соседу, который впустил милиционеров. Они схватили женщину за ноги и втащили в дом.

Позже выяснилось, что 44-летняя жительница столицы приревновала сожителя и поэтому решила свести счеты с жизнью. Известно, что в момент совершения поступка она находилась в трезвом состоянии.

Недавно в Могилеве милиционер спас жизнь девушке. Он не позволил ей упасть с высоты четвертого этажа (читать далее).

# Спасение # происшествия

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