В Минске женщина поругалась с сожителем и хотела покончить с собой

Новости Беларуси. В Минске сотрудникам милиции удалось спасти женщину, которая хотела покончить жизнь самоубийством.

По информации ГУВД Мингорисполкома, сотрудники милиции получили сообщение о краже собаки в одном из домов по улице Щербакова. На место выбыли патрульные, которые заметили толпу возле одной из многоэтажек. С балкона четвертого этажа свисала женщина, которая держалась за покрывало.

Милиционеры Анна Касюк и Максим Карнильчик попытались проникнуть в дом к гражданке, но дверь была заперта. Тогда патрульные спустись на этаж ниже к соседу, который впустил милиционеров. Они схватили женщину за ноги и втащили в дом.

Позже выяснилось, что 44-летняя жительница столицы приревновала сожителя и поэтому решила свести счеты с жизнью. Известно, что в момент совершения поступка она находилась в трезвом состоянии.