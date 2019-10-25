В Пуховичском районе при столкновении маршрутки и фуры пострадали 8 человек

Как сообщает МВД Беларуси, водитель седельного тягача с полуприцепом MAN двигался по трассе М5. На 49 км фура остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей.

Новости Беларуси. 25 октября около 10 утра в Пуховичском районе столкнулись фура и микроавтобус.

В этот момент в неё врезалась маршрутка с 16 пассажирами, водитель которой из-за тумана не увидел находящееся впереди транспортное средство.

Травмы получили мужчина, управлявший микроавтобусом, и семь пассажиров. Оба водителя были трезвыми.