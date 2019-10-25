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В Пуховичском районе при столкновении маршрутки и фуры пострадали 8 человек

25 октября 2019 08:41
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Новости Беларуси. 25 октября около 10 утра в Пуховичском районе столкнулись фура и микроавтобус. 

Как сообщает МВД Беларуси, водитель седельного тягача с полуприцепом MAN двигался по трассе М5. На 49 км фура остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей. 

В Пуховичском районе при столкновении маршрутки и фуры пострадали 8 человек-1

Фото: МВД Беларуси

В этот момент в неё врезалась маршрутка с 16 пассажирами, водитель которой из-за тумана не увидел находящееся впереди транспортное средство. 

Травмы получили мужчина, управлявший микроавтобусом, и семь пассажиров. Оба водителя были трезвыми. 

В Пуховичском районе при столкновении маршрутки и фуры пострадали 8 человек-4

Фото: МВД Беларуси

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, СК, МЧС и скорой помощи. 

Несколькими днями ранее в Могилёве столкнулись три автомобиля.

Один человек пострадал – здесь подробности

# Авария в Минской области # происшествия

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