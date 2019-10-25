В Пуховичском районе при столкновении маршрутки и фуры пострадали 8 человек
Новости Беларуси. 25 октября около 10 утра в Пуховичском районе столкнулись фура и микроавтобус.
Как сообщает МВД Беларуси, водитель седельного тягача с полуприцепом MAN двигался по трассе М5. На 49 км фура остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей.
В этот момент в неё врезалась маршрутка с 16 пассажирами, водитель которой из-за тумана не увидел находящееся впереди транспортное средство.
Травмы получили мужчина, управлявший микроавтобусом, и семь пассажиров. Оба водителя были трезвыми.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ, СК, МЧС и скорой помощи.
Несколькими днями ранее в Могилёве столкнулись три автомобиля.
Один человек пострадал – здесь подробности.