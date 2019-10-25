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В Гродно причиной смерти студента могла стать молниеносная форма менингококковой инфекции

25 октября 2019 09:19
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Новости Беларуси. 24 октября около трёх часов дня в Гродно 18-летнему студенту университета стало плохо, и он был госпитализирован. 

Как сообщает БЕЛТА, когда парень почувствовал недомогание, и у него поднялась температура, сестра юноши вызвала скорую помощь. 

В больницу молодой человек был доставлен в тяжёлом состоянии, пациента сразу определили в реанимацию. Спасти парня не удалось. 

Предполагается, что причиной смерти юноши может быть молниеносная форма менингококковой инфекции. Для выяснения точной причины смерти будет проведена экспертиза. 

Отмечается, что это редкое заболевание, при котором высока вероятность летального исхода. Заразиться им можно только при очень тесном контакте с носителем. 

# Несчастный случай # происшествия

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