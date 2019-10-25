В Солигорске мужчина продал настоящий Renault за сувенирные деньги

Новости Беларуси. В Солигорске задержан молодой человек, который при покупке автомобиля расплатился сувенирными деньгами.

Как сообщает Следственный комитет, 15 октября в милицию обратился местный житель. Мужчина пояснил, что оказался жертвой мошеннических действий.

На парковке к солигорчанину подошли двое молодых людей, которые попросили продать им Renault. После торга участники сделки сошлись на 300 долларах. Один из парней вручил мужчине три банкноты по 100 долларов.

Когда покупка была совершена, молодые люди без оформления сели в приобретённую машину и уехали. Позже заявитель обнаружил, что одна из купюр была сувенирной.

Подозреваемый установлен, им оказался 16-летний учащийся колледжа. Выясняются обстоятельства случившегося.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Летом 2019 года в Бресте мужчина хотел обменять в банке фальшивые 100 долларов.