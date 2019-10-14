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В Могилёве милиционер не позволил упасть стоявшей в окне девушке

14 октября 2019 13:05
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Новости Беларуси. 13 октября примерно в три часа дня в Могилёве очевидец заметил в открытом окне на четвёртом этаже девушку. 

Как сообщает МВД Беларуси, к месту происшествия немедленно были направлены правоохранители, спасатели и медики. Один из милиционеров вошёл в квартиру к девушке и начал уговаривать её не совершать опрометчивый поступок. 

Женщина отказывалась. Тогда правоохранитель продолжил разговор, отвлекая внимание собеседницы, а затем, подойдя достаточно близко, схватил девушку и втянул в комнату. В настоящее время могилёвчанка находится под наблюдением медиков. 

По факту случившегося проводится проверка, выясняются причины, которые толкнули спасённую на этот шаг. 

На прошлой неделе в Горках был спасён пенсионер.

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# Спасение # происшествия

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