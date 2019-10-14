В Могилёве милиционер не позволил упасть стоявшей в окне девушке

Новости Беларуси. 13 октября примерно в три часа дня в Могилёве очевидец заметил в открытом окне на четвёртом этаже девушку.

Как сообщает МВД Беларуси, к месту происшествия немедленно были направлены правоохранители, спасатели и медики. Один из милиционеров вошёл в квартиру к девушке и начал уговаривать её не совершать опрометчивый поступок.

Женщина отказывалась. Тогда правоохранитель продолжил разговор, отвлекая внимание собеседницы, а затем, подойдя достаточно близко, схватил девушку и втянул в комнату. В настоящее время могилёвчанка находится под наблюдением медиков.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются причины, которые толкнули спасённую на этот шаг.

На прошлой неделе в Горках был спасён пенсионер.