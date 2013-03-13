В Минске жена заказала бизнесмена Лаптева

Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту убийства бизнесмена Лаптева.

Преступление было совершено 4 июня прошлого года в Минске. Тело мужчины обнаружили в подъезде его дома с множественными травмами. Потерпевший, не приходя в сознание, скончался в больнице. Мотивом совершения жестокого убийства стали разногласия по разделу имущества между погибшим и его бывшей супругой.

Следствие установило пять лиц, причастных к убийству. Участникам преступления предъявлено окончательное обвинение. Они заключены под стражу. Материалы уголовного дела переданы в Генеральную прокуратуру для направления в суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Были установлены 5 человек, которые принимали участие в совершении данного преступления. Обнаружены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств орудия убийства. Как установило следствие, мотивом совершения данного преступления являлось разногласие по поводу раздела имущества, совместно нажитого в браке между Лаптевым и его бывшей женой. На настоящий момент времени в отношении всех пяти обвиняемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу.