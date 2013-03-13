Китайцы сбросили в реку с питьевой водой 6 тысяч мертвых свиней

Новости Китая. Из реки Хуанпу, которая является основным источником питьевой воды для Шанхая, за несколько дней выловили почти 6000 туш мертвых свиней.

Исследования показали наличие свиного цирковируса в некоторых тушах, выловленных из реки. Журналисты пишут, что этот вирус затрагивает только животных и не представляет опасности для человека. Предположительно, крестьяне из провинции Чжэцзян сбросили животных в реку, после того как те умерли в результате болезни. На предприятиях, отслеживающих качество воды в местной реке, утверждают, что уровень загрязнения не превышает допустимые нормы.