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Китайцы сбросили в реку с питьевой водой 6 тысяч мертвых свиней

13 марта 2013 09:43
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Новости Китая. Из реки Хуанпу, которая является основным источником питьевой воды для Шанхая, за несколько дней выловили почти 6000 туш мертвых свиней.

Исследования показали наличие свиного цирковируса в некоторых тушах, выловленных из реки. Журналисты пишут, что этот вирус затрагивает только животных и не представляет опасности для человека. Предположительно, крестьяне из провинции Чжэцзян сбросили животных в реку, после того как те умерли в результате болезни. На предприятиях, отслеживающих качество воды в местной реке, утверждают, что уровень загрязнения  не превышает допустимые нормы.

# происшествия # Фотофакт # Загрязнение воды

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