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29-летний брестчанин пытался переправить в Евросоюз 8 граждан Индии по канатной дороге

12 марта 2013 18:00
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Новости Беларуси. В Бресте вынесли приговор за организацию канала нелегальной миграции. Житель областного центра пытался переправить в Евросоюз восьмерых граждан Индии. Они надеялись перебраться через границы по канатной дороге.

Организовать переправку пытался 29-летний Виталий Ковш. Он приговорен к 4 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Еще один подельник находится в розыске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Кислов, помощник командира Брестской пограничной группы по работе со СМИ:
При преодолении сигнализационного комплекса граждане Индии были задержаны пограничным нарядом. Очевиден тот факт, что при этом непосредственную помощь оказывали пособники с обоих сторон, как со стороны Республики Беларусь, так и со стороны Республики Польша.

# происшествия # Государственная граница Беларуси # Александр Кислов # Виталий Ковш

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