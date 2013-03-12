29-летний брестчанин пытался переправить в Евросоюз 8 граждан Индии по канатной дороге

Новости Беларуси. В Бресте вынесли приговор за организацию канала нелегальной миграции. Житель областного центра пытался переправить в Евросоюз восьмерых граждан Индии. Они надеялись перебраться через границы по канатной дороге.

Организовать переправку пытался 29-летний Виталий Ковш. Он приговорен к 4 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Еще один подельник находится в розыске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Кислов, помощник командира Брестской пограничной группы по работе со СМИ:

При преодолении сигнализационного комплекса граждане Индии были задержаны пограничным нарядом. Очевиден тот факт, что при этом непосредственную помощь оказывали пособники с обоих сторон, как со стороны Республики Беларусь, так и со стороны Республики Польша.