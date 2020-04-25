В Минске задержаны парни, которые похищали строительные инструменты

Новости Беларуси. В Минске задержаны двое молодых людей, которые похищали инструменты с частных участков. Как сообщает МВД Беларуси, подозреваемыми являются 25-летний минчанин и 20-летний житель Ракова. Днём парни изучали в Минском и Воложинском районах места, где велось строительство.

Фото: МВД Беларуси

Затем фигуранты возвращались ночью, срезали замки, взламывали двери и забирали с участков всё ценное: от строительных рулеток до электроинструментов и генераторов. Минчанин хотел сбыть украденное своему знакомому, который продаёт и сдаёт в аренду строительные инструменты. Однако предприниматель попросил показать документы на предлагаемый товар.

Фото: МВД Беларуси