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В Минске задержаны парни, которые похищали строительные инструменты

25 апреля 2020 10:14
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Новости Беларуси. В Минске задержаны двое молодых людей, которые похищали инструменты с частных участков.

Как сообщает МВД Беларуси, подозреваемыми являются 25-летний минчанин и 20-летний житель Ракова. Днём парни изучали в Минском и Воложинском районах места, где велось строительство.

В Минске задержаны парни, которые похищали строительные инструменты -1

Фото: МВД Беларуси 

Затем фигуранты возвращались ночью, срезали замки, взламывали двери и забирали с участков всё ценное: от строительных рулеток до электроинструментов и генераторов.

Минчанин хотел сбыть украденное своему знакомому, который продаёт и сдаёт в аренду строительные инструменты. Однако предприниматель попросил показать документы на предлагаемый товар.

В Минске задержаны парни, которые похищали строительные инструменты -4

Фото: МВД Беларуси 

Пока фигуранты думали, как выйти из ситуации, они были задержаны оперативниками. У задержанных обнаружено похищенное имущество на сумму более 10 тысяч рублей. Часть инструментов подозреваемые успели продать через интернет.

Возбуждены уголовные дела. Молодые люди ранее судимы не были, они водворены в ИВС.

На прошлой неделе стало известно, что в Столинском районе была украдена лодка.

В преступлении подозревался несовершеннолетний – подробнее здесь

# Кража # происшествия

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